Procès pour blanchiment – Chez Credit Suisse, les millions de la cocaïne débarquaient en valise à roulettes

Deux banquiers, deux Bulgares et la grande banque vont être jugés pour avoir blanchi l’argent d’une redoutable mafia. Son réseau passait par Martigny, Genève et Montreux.

Sa cavale a pris brutalement fin sur un parking ukrainien, en septembre dernier. Une vidéo de la police locale montre un homme aplati et menotté sur le bitume, au moment de monter dans sa limousine. Ce suspect musculeux et tatoué n’est pas n’importe qui. Evelin Banev, alias «Brendo», «Igor» ou «Nonno», a été condamné à des peines cumulées de 36 ans de prison dans trois pays européens.

En Suisse, la justice estime que ce Bulgare de 58 ans, ancien lutteur de haut niveau, a «organisé l’importation de plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe» dans les années 2000. Et selon un acte d’accusation que vient de dévoiler le Ministère public de la Confédération (MPC), son organisation a blanchi plus de 70 millions de francs chez Credit Suisse et Julius Baer, entre 2004 et 2007.