La rédaction - Chez ce «Petit Poucet» qui côtoie les tout grands

En Suisse, les sportifs et leurs fans le savent mieux que moi: les deux sports qui soulèvent les foules, ce sont le football et le hockey sur glace. Il se trouve que dans l’élite de ce dernier, il y a une jeune pousse qui, à force d’aligner les exploits, est parvenue à jouer des coudes avec les plus grandes équipes de notre pays. Le HC Ajoie, promu en Swiss League, offre à son public extraordinaire des derbies contre le Lausanne HC, Genève, Fribourg, Bienne ou encore Berne. Celui que des journalistes ont baptisé (à tort ou à raison) le «Petit Poucet» de l’élite helvétique a depuis peu une patinoire flambant neuve qui porte désormais, comme tout le monde, le nom d’une grande marque suivi du mot «Arena».

Pour un match de hockey, je n’étais entré dans cette patinoire qu’une seule fois, lors d’un moment père-fils. On l’appelait le Voyebœuf et j’avais 7 ans. Cette soirée-là, dans le Jura, c’était the place to be: la finale d’ascension en ligue nationale A, en 1988, que le HC Ajoie avait remportée contre Zurich. Dans mon souvenir, aucune trace de sportivité ou d’exploit de glace. C’est le froid transperçant sur mon corps d’enfant qui est resté gravé. Plus tard, j’ai dû y patiner une fois ou deux lors de sorties scolaires obligatoires. En bref, j’ai toujours préféré la piscine.

«Les drapeaux jurassiens flottent, les chants résonnent à gorge déployée. C’est juste beau à faire dresser les poils.»

Mais il y a quelques jours, à la suite d’un débat fleuve avec un ami sur ma non-connaissance de ce sport populaire, j’ai accepté un défi: retourner voir un match. Sur la température intérieure, il m’a rassuré: «Tu verras, il fait moins froid. Et au pire, on pourra voir une partie du match depuis le restaurant chauffé.» L’offre qui ne se refuse pas.

Un mardi soir donc, nous voilà partis pour l’arène ajoulote. Sitôt entré, c’est le choc. D’abord de revoir un endroit rempli (presque) à craquer et surtout d’admirer le travail des bâtisseurs du lieu. Le toit boisé est magnifique, l’écran qui trône au milieu fait penser à de grands matches à l’américaine. On s’installe sur les gradins, les joueurs entrent sur la glace.

Les milliers de supporters, ceux qui ont tant fait parler d’eux dans la presse nationale après la fameuse victoire contre le géant Davos à Lausanne en 2020, sont restés fidèles au poste. Les drapeaux jurassiens flottent, les chants résonnent à gorge déployée. Une folie identitaire? Absolument pas: c’est juste beau à faire dresser les poils. Le coup de sifflet d’envoi retentit. Et je n’en crois pas mes oreilles: oui, ils peuvent chanter encore plus fort.

Ralentis et froid de canard

Sur la glace, ça va vite. Autant dire que je ne vois pas vraiment le puck. Pas grave, il y a les ralentis sur l’écran et je suis davantage happé par tout ce qui se passe autour de moi. Comme souvent depuis le début de ce championnat, le HCA, moins précis que son adversaire, est rapidement mené.

Je regarderai deux tiers et demi et rentrerai chez moi ravi et fier de ce petit club devenu grand. Une seule chose n’a pas changé: je suis congelé.

Sébastien Jubin

Sébastien Jubin est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il couvre l'actualité fédérale, réalise des reportages, en particulier dans la partie nord du pays. Auparavant, il a travaillé à la RTS dans plusieurs cantons romands ainsi qu'à Radio Fréquence Jura. Plus d'infos @SebastienJubin

