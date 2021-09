Festival de curiosités artistiques – Chez Baz’Art, on adore le bizarre De retour samedi 18 et dimanche 19 septembre, la manifestation de la rue Lissignol promet son lot de performances étonnantes. Fabrice Gottraux

«Iron Man», performance de Nicolas Fenouillat, ici au Musée du Louvre, à Paris. À retrouver au Festival Baz’Art, dimanche 19 septembre dans la cour du 8, rue Lissignol. NICOLAS FENOUILLAT

On dit «battre le fer tant qu’il est chaud». Ce qui convient rudement bien pour évoquer tel batteur particulièrement inspiré. Mais ne pourrait-on simplifier en disant «se battre»? Concernant Nicolas Fenouillat, performeur masochiste, guerre et batterie vont de pair. Pas pour donner du cœur aux soldats marchant droit vers la mort. Mais pour incarner la figure galante de Lancelot du Lac, le chevalier perdu dans sa quête sans fin d’un adversaire à sa mesure.

Après avoir revêtu 35 kilos d’une armure médiévale aussi lourde qu’encombrante, Nicolas Fenouillat s’assied devant les fûts et bat sans ciller (on imagine ce qu’il sue) la partie de batterie d’une fameuse chanson heavy metal de Black Sabbath. «Iron Man»: l’homme de fer. Une tuerie. Le Musée du Louvre, à Paris, peut en témoigner. Le Festival Baz’Art à Genève l’attend dimanche à 13 h 30 pile, quand le soleil frappe le plus fort. Ou sera-ce la pluie? Espérons que l’armure ne rouille pas.

Connaissez-vous Heurk et Laitue Vivace?

Sacré Baz’Art, jamais en mal d’une bonne idée. On ne l’attendait plus, le festival des curiosités musicales, des trouvailles visuelles, des installations étonnantes. Le revoici pourtant qui s’annonce au dernier moment. Samedi 18 et dimanche 19 septembre. Toujours dans la rue Lissignol, sur le bitume et dans les cours intérieures. Trente choses à voir environ. Le programme reste pléthorique.

En quelques mots, Baz’Art propose des concerts et des expos. Mais difficile d’y voir plus clair avant l’ouverture des feux: Baz’Art a pour habitude de programmer un minimum de projets tout neufs, jamais présentés. Qui donc est Heurk, l’as du pochoir de Tanzanie (à suivre tous le week-end)? Comment sonne Laitue Vivace, chanteuse avec synthétiseur (dimanche, 15 h)? Réponse sur place uniquement.

«Beaucoup de charme dans ce Baz’Art farfouilleur, qui cultive également son esprit frondeur.»

Des têtes bien connues participent également. En musique avec Jacques Demierre en solo (samedi à 13 h 30), le duo Ester Poly (Martina Berther et Béatrice Graf, dimanche à 20 h), enfin November en trio (Bernard Trontin, Simon Huw Jones rejoint par Arnaud Ivan Spoonar, dimanche à 18 h). Des illustrateurs encore, des plasticiens aussi, riche faune débordant de projets, ici une fresque de l’illustrateur Helge Reumann, trente ans de carrière, là une œuvre de la prometteuse Tina Schwizgebel-Wang. Entre autres.

Beaucoup de charme dans ce Baz’Art farfouilleur, qui cultive également son esprit frondeur. On revendique ici une économie des trois bouts de ficelle (non sans un minimum de soutiens étatiques, toutefois). On se motive chaque année pour rassembler le voisinage, de l’ancien squatteur au coiffeur pour chiens. Une sorte d’utopie réalisée le temps d’un week-end.

