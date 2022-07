Genève n’a pas été construite comme une ville méditerranéenne. Normal, elle ne l’est pas. Les murs extérieurs blancs, les petites ouvertures, les rues étroites, les fontaines nombreuses, les arbres pour marcher à l’ombre, ce n’est pas dans sa tradition urbanistique. Tandis que de nombreux Genevois sont allés chercher le soleil au sud, un plan canicule a été déclenché chez eux pour la deuxième fois en deux mois. Et cette journée de mardi fait figure d’anticipation.

«Genève aura le climat du nord de l’Italie en 2050 et probablement celui des Pouilles à la fin du siècle», pronostiquent les experts travaillant sur des modèles prévisionnels. L’étude «Urbaconfort», du Laboratoire énergie, climat, environnement et architecture de l’Hepia, sur le ressenti des seniors en période de forte chaleur dans plusieurs quartiers de la ville, soulignait le manque d’ombre et de bancs dans les cheminements urbains. Au dernier étage de certains immeubles, mal isolés, la chaleur est étouffante.