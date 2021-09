Deuxième vague de stocks vides – Cherche meuble neuf, désespérément Après la ruée sur l’ameublement lors des deux confinements, c’est aujourd’hui la branche qui peine à fournir ses clients. Où est-ce que ça cloche? Thérèse Courvoisier

Des stocks pleins? Seulement pour certaines références. Pour les autres, il faut prendre son mal en patience. Ikea/DR

Soudain, on se rend compte de l’importance de toutes petites choses. Une pénurie de vis minuscules et c’est tout un secteur de l’économie qui prend des retards astronomiques. Pareil pour le bois ou encore les composants électroniques. Une illustration frappante de ce que l’on appelle «l’effet papillon», ou quand le bruissement d’ailes d’un insecte au bout du monde a des répercussions énormes partout sur la planète…

Les cas sont sans fin et nous touchent tous de manière plus ou moins directe. Pour comprendre ce phénomène, nous avons choisi un exemple tout bête, qui a touché de nombreux Suisses désireux de remodeler leur chez-eux après avoir été condamnés à y passer bien plus de temps que d’habitude: le secteur des meubles.