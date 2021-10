Fin de série à Sous-Moulin? – Chênois veut surprendre Bâle au bond Après huit défaites, les handballeurs genevois ont l’occasion, ce dimanche (18 h 30) à domicile, de remporter leur première victoire en LNA face à un adversaire qui ne compte que deux points de plus au classement. Christian Maillard

Le N° 10 de Chênois Genève, Denys Isanchuk (ici face à Amiticia Zurich), espère bien faire trembler les filets bâlois ce dimanche à Sous-Moulin. PIERRE ALBOUY

Les Genevois savaient qu’en plongeant dans ce bain bouillant de la LNA il leur faudrait du temps pour prendre la température. Après huit matches, où ils ont découvert le haut niveau helvétique, le néopromu n’a toujours pas pris le moindre point. «On n’est pas surpris, s’exclame le manager, Simon Aeschbacher, qui s’attendait évidemment à cette situation. Après notre promotion, on a dû faire face à la réalité. Cela dit, on peut être satisfaits de certains matches où l’on a accroché de grosses formations qui disposent d’un budget de deux à six fois supérieur au nôtre.»