Coupe d’Europe de volleyball – Chênois, un beau perdant qui a gagné l’estime de son public À Sous-Moulin, l’équipe genevoise a attiré la foule mais subi la loi d’un Galatasaray plus inflexible qu’au match aller. Son aventure en CEV Cup s’arrête là. Pascal Bornand

Meilleur marqueur chênois, le Péruvien Daniel Urueña s’est démené au filet. BASTIEN GALLAY

Cela faisait longtemps que Sous-Moulin n’avait plus fait le plein. S’y pressait une foule fervente et bruyante, prête à s’enflammer à la moindre étincelle. Deux cents supporters turcs déchaînés et un public local au diapason. Revenu victorieux d’Istanbul – comme un mois plus tôt de Liberec –, Chênois allait-il pouvoir convertir ce nouveau coup d’épate en coup d’éclat?