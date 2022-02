Volleyball – Chênois tremble mais finit par mater le LUC Privés d’Adrien Prével, samedi, les Lausannois ont mené la vie dure aux Genevois, qui se sont tout de même imposés 3-2. Suite du match en demi-finales des play-off?

Pascal Bornand

Un match de 119 minutes, samedi entre Chênois et le LUC. Quel suspense! Facebook Chênois live streaming

Il est rare qu’un derby lémanique fasse bayer aux corneilles. Là, c’est une bataille pour le prochain générique des play-off qui attisait la rivalité des deux équipes. Objectif conjoint: éviter de tomber sur Amriswil en demi-finale. Longtemps indécis - jusqu’à 14-13 dans le tie-break! - le duel a échauffé les nerfs et s’il a fini par sourire à Chênois, c’est peut-être bien parce qu’Adrien Prével, le moteur du LUC, chauffait le banc, accoudé sur ses béquilles!

Sans son swinger français, victime d’une entorse à l’entraînement, et avec un top scorer (le Cubain Ramirez Pita) pas vraiment dans son assiette, l’équipe lausannoise a tout de même mis Chênois en grande difficulté. Surtout en réception, le talon d’Achille du champion en titre. C’est ainsi, grâce notamment au joker Ineichen et à une salve de services, que le LUC a remporté le premier set au forceps (27-25).

Plus grande richesse offensive

En retrouvant ses esprits et en s’appuyant sur sa plus grande richesse offensive, Chênois s’est heureusement ressaisi et a renversé la vapeur, sans s’épargner quelques frayeurs. On l’imaginait alors régler l’affaire en quatre sets mais, rattrapé par ses vieux démons, il s’est embarqué dans un tie-break de tous les dangers.

Et là, tandis que le central van Zeist sortait le grand jeu, c’est le LUC qui a craqué. À 13-8, son sort était scellé. À 14-13, c’est Chênois qui essuyait une dernière frayeur avant que Brzakovic ne perce définitivement le bloc adverse.

Match terminé? Pas sûr, il pourrait bien se prolonger en demi-finales des play-off. Ce serait chouette!



