Volleyball – Chênois tout proche de la finale Les Genevois ont dominé Schönenwerd avec la manière et en équipe. Patrick Oberli

Jovan Djokic (14 à droite, photo archives) se réjouit de l’union retrouvée de Chênois. En battant nettement Schönenwerd, les Genevois ont montré qu’ils avaient dépassé les frustrations du début de 2021. © Magali Girardin. MAGALI GIRARDIN



Il y avait de la joie, dimanche, dans la voix de Jovan Djokic. Celle que l’on ressent après un acte abouti. La veille, Chênois avait remporté la première manche de sa demi-finale de play-off. Un succès probant 3 à 0 (19-25 20-25 23-25) sur le terrain de Schönenwerd. «Cela faisait longtemps que l’on n’avait plus gagné ainsi. Cette victoire, c’est un peu le match de référence que l’on attendait. Il arrive tard, mais il est là!»

L’ailier est d’autant plus satisfait que cette performance est réalisée lors d’une partie importante: «Il y a eu la manière. Mais surtout, le fait que nous avons maîtrisé l’enjeu, assumé notre statut de favori.» Une solidité qu’il faudra impérativement reproduire mercredi lors du deuxième et dernier acte de la série (20 h au Centre sportif de Sous-Moulin). «On ne doit pas se dire que ce sera facile, car Schönenwerd va présenter autre chose, c’est sûr.» Néanmoins, si l’équipe continue de se serrer les coudes, profitant aussi de l’énergie et de la présence de son nouveau libero argentin, Facundo Santucci, ce Chênois, armé d’une confiance nouvelle, pourrait même envisager avec une certaine ambition une finale face au favori Amriswil.