Volleyball – Chênois titille Amriswil, en vain A Gümligen, les Genevois perdent la Supercoupe en trois sets (25-22 26-24 25-20). Pascal Bornand

Les Genevois ont livré une prestation solide contre Amriswil. KEYSTONE/Marcel Bieri

Chênois est rentré bredouille de Gümligen. Face à un Amriswil plus clinique et plus complet, le club genevois a perdu la Supercoupe en trois sets. Un contingent trop limité, miné par les absences, et les efforts consentis la veille pour battre Lucerne (3-0), l’ont privé de lucidité et d’efficacité dans les moments décisifs. Alors que son rival était à sa portée, il a malheureusement laissé passer sa chance.

Optimisme pour la suite

Comme au printemps dernier, en finale des playoff, Amriswil s’est donc montré supérieur à Chênois. Mais durant les deux premier sets, sa domination ne s’est exercée qu’à l’arraché, alors que les Genevois avaient à chaque fois pris les devants et mené de quatre points au score. «Il aurait fallu alors se montrer moins impulsifs. Au lieu de cela, on a commis trop d’erreurs et on a ainsi relancé notre adversaire», déplorait Marco Camperi.

Au-delà des regrets, le coach italien peut tout de même envisager la suite de la saison avec optimisme. «En attaque et en réception, mon équipe a livré son meilleur match de l’automne. Elle est en progrès, je suis confiant», soulignait-il. D’autant que le capitaine Jovan Djokic est de retour jeu (pour quelques réceptions déjà!) et que Robin Rey ne va pas rester éternellement sous le soleil de La Réunion



Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.