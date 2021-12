Coupe d’Europe de volleyball – Chênois tient le choc mais échoue au poteau En 16es de finale de la CEV Cup, l’équipe genevoise tombe avec les honneurs face aux Bulgares de Neftohimic Burgas (2-3). Pascal Bornand

Le capitaine Dejan Radic reste philosophe. Cette défaite sera utile pour Chênois, il en est convaincu. Pierre Albouy

En CEV Cup, le niveau de la concurrence grimpe pour Chênois. Mais les Genevois, tombeurs d’Amriswil au tour précédent, tiennent le choc. En 16es de finale, ils ont mené la vie dure aux Bulgares de Neftohimic Burgas avant de mourir au poteau, 14-16 au tie-break. Une performance digne d’éloge, qui a mis le feu aux gradins de Sous-Moulin, trop longtemps restés assoupis comme un volcan éteint.

D’accord, cette défaite, aussi honorable que rageante, ratatine leurs chances de qualification. Mais avec ce diable de Strahinja Brzakovic, 25 points à son tableau de chasse, et une équipe qui prend de plus en plus d’assurance, rien n’est impossible dans une semaine au bord de la mer Noire.