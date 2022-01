Volleyball – Chênois sombre et s’en sort bien Face à Lucerne, les Genevois s’imposent (3-2) en évitant le pire. Une leçon à retenir. Yves Desplands Pascal Bornand Chênois

Les Genevois ont souffert pour venir à bout de Lucerne. keystone-sda.ch

Comme il y a une semaine contre Amriswil, Chênois a dû batailler durant cinq sets pour venir à bout de Lucerne. Face au leader, les Genevois avaient arraché un point de consolation mérité. Opposés à l’équipe de Peer Harksen, l’ancien passeur du LUC, ils ont remporté un succès tiré par les cheveux, 3-2 (25-16 23-25 12-25 26-24 15-11). Un avertissement sans (trop de) frais pour un champion qui espère bien défendre son titre cette saison.

Pour prendre le dessus sur Lucerne, il ne suffit pas d’empocher le premier set en fumant la pipe. Souverain, Chênois l’a appris à ses dépens. Plus équilibré, le match a pris une tournure différente avec la réaction d’orgueil des visiteurs, bien soutenus par leur nouveau renfort, le central colombien Leandro Mejia.

Pour les hommes de Ratko Pavlicevic, la perte de la deuxième manche n’a pas été un accident de parcours. Elle a même entraîné un véritable naufrage dans le set suivant, perdu 12-25. Rare, inimaginable et inexcusable même si les Lucernois se sont battus sur tous les ballons. Ça rigolait d’un côté du filet, tout partait en capilotade de l’autre, bloc éventré, réception défoncée, attaques dans les décors. Seul le top scorer Brzakovic surnageait.

Heureusement, pour ravaler sa réputation, Chênois a su retrouver ses esprits et une partie de son jeu à temps. Sauvé une balle de balle de match dans la 4e période. Et remporté le tie-break sur un ultime smash du jeune Kilian Eaton. Vainqueur du match aller 3-2, Lucerne reste la bête noire de Chênois. Et un lanceur d’alerte!

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

