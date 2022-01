Volleyball – Chênois s’incline au bout du suspense À Genève, Amriswil arrache la victoire (3-2) sur la 9e balle de match. Le choc au sommet a tenu ses promesses. Pascal Bornand

Le duel a été a été acharné entre le leader du championnat et son dauphin genevois. KEYSTONE

Amriswil tient toujours le haut du filet. Sans être dominateur, le leader s’est imposé 3-2 à l’issue d’un choc au sommet spectaculaire face à Chênois. La décision est tombée au bout du suspense, sur la 9e balle de match et une attaque du jeune Kilian Eaton contrée par le bloc thurgovien. 24-22: le score du tie-break dit l’intensité d’un duel qui pourrait bien se répéter dans deux mois en finale des play-off.

Sur son parquet de Sous-Moulin, Chênois a longtemps donné l’impression de pouvoir prendre la mesure d’Amriswil. Le gain du premier set (25-23) et les inspirations de son passeur, le Français Léo Meyer, n’ont pourtant pas suffi à déstabiliser le leader. Solide sans être génial, celui-ci a su laisser passer l’orage et profiter des baisses de régime de son rival genevois pour tenir le choc et s’imposer à l’arraché.

Cette défaite, aussi frustrante soit-elle – Chênois a bénéficié de quatre balles de match! – n’est pas de nature à minimiser les mérites du champion en titre. Sa force collective est parfois irrésistible. Reste, à l’image de l’Américain Corey Chavers, capable du meilleur comme du moins bon, à maintenir un niveau de jeu plus stable. Tout lui sera alors permis

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

