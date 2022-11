Volleyball – Chênois signe un bel exploit en CEV Cup Grâce à un formidable esprit de corps et un super pointu, l’équipe genevoise s’impose 3-1 à Liberec. Match retour le 16 novembre à Sous-Moulin. Pascal Bornand Liberec

Les joueurs de Chênois ont livré un match plein.

A Liberec, Chênois a été au bout de l’exploit. Menée de sept points dans le quatrième set, l’équipe genevoise a su faire le dos rond, arracher la mise et remporter 3-1 (24-26, 25-20 25-22, 25-23) son duel contre Dukla au terme d’une partie homérique. Si sa qualification pour les huitièmes de finale de la CEV Cup n’est de loin pas encore dans la poche, sa performance est digne d’éloges. Et dire qu’elle évolue toujours sans l’ex-Milanais Jovan Djokic, son capitaine et son architecte, condamné à rester à Genève pour ne pas compromettre une longue convalescence qui le met au supplice.



Pour la petite histoire, Dejan Radic aura été l’homme décisif. Son bloc perfide, comme il en a le secret, a détruit l’attaque du Cubain Nivaldo, jusque-là irrésistible, et brisé les illusions de Dukla Liberec, tombé de très haut. Oui, le central serbe a eu l’honneur de marquer le point de la victoire, mais celle-ci est d’abord l’apanage d’une équipe, d’un collectif inébranlable. «Avant le résultat, qui m’enchante, c’est la force de caractère de mon groupe qui me procure le plus de joie et de fierté», convient Marco Camperi, le sourire jusqu’aux oreilles.



Brzakovic «en feu»

Bien sûr, comme on si attendait, Chênois a souffert avant de triompher de ces Tchèques de choc. Il aurait pu baisser les bras après la perte frustrante de la première manche, conséquence de quelques maladresses. Réaction d’orgueil: il a enlevé les deux suivantes en s’appuyant sur son pointu, un Strahinja Brzakovic carnassier, 29 points à son tableau de chasse. «Il était en feu», s’extasie le passeur Robin Rey, lui aussi en pleine bourre.



Puis, il y a eu l’épilogue qui, jusqu’à 22-18 pour Dukla, ne sembla pas en être un. On imaginait Chênois, sous pression en réception et plutôt mal pris au filet, voué au tie-break. «Oui, durant quelques minutes, on a perdu la tête, concède Robin Rey. Mais on a su la reconnecter à temps grâce à notre esprit de corps et aux astuces tactiques de notre coach.» Il faut y ajouter la verve retrouvée du Péruvien Urueña et les cinq derniers services victorieux du Brésilien Rammé pour expliquer ce final renversant et déroutant. «C’est le meilleur collectif sur le terrain qui l’a emporté», s’incline Martin Demar, le coach tchèque, deux fois champion de Suisse avec Chênois en 1996 et 1997!

Le LUC battu Afficher plus De son côté, le LUC ont été battus 3-1 lors du 16e de finale aller de la Challenge Cup contre les Bulgares de Dea Sport Burgas. Les Lausannois ont enregistré une quatrième défaite, toutes compétitions confondues. Mardi soir, le LUC a été battu sur la scène européenne, en seizièmes de finale aller de la Challenge Cup. Face aux Bulgares de Dea Sport Burgas, les Vaudois ont offert une belle résistance en gagnant un set, mais ont dû s'avouer vaincus au final. Le score: 27-25 25-12 19-25 25-17. Le match retour aura lieu le 15 novembre à Lausanne à 18h



