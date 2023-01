Volleyball – Chênois se qualifie au bout du rouleau et du suspense Battus la veille à Schönenwerd, les Genevois trouvent la force de battre Näfels, une fois encore en cinq sets. Ils disputeront les demi-finales de la Coupe de Suisse. Pascal Bornand Genève

Chênois est en demies. keystone-sda.ch (archives)

Au lendemain d’une défaite mortifiante à Schönenwerd (2-3), concédée après avoir sauvé en vain dix balles de match dans le tie-break (24-26), Chênois a répliqué dimanche en éliminant Näfels en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Entre l’ancien et le nouveau leader de LNA, le duel s’est aussi joué en cinq sets, et cette fois, les Genevois ont eu le dernier mot. Au bout du rouleau et du suspense, grâce à un Radic décisif et un Djokic valeureux. Qui sait en champion!

Chênois a tenu bon, et c’est là tout son mérite. Il était parti pour régler l’affaire en maîtrisant son jeu et dominant son rival glaronais durant les deux premières manches. Son bloc résistait au choc et Brzakovic, son top scorer, tenait la baraque en bout de filet. Malgré la défaite de la veille et la fatigue, l’équipe de Marco Camperi était alors en démonstration. Peut-être aussi en surrégime.

En effet, les volleyeurs genevois, brusquement bousculés par un Näfels qui n’avait plus rien à perdre, ont flanché et se sont éteints à petit feu. Changement de rôle: poussés par leurs supporters, Ropponen et ses coéquipiers ont servi comme des fous, défendu comme des morts de faim et pris Chênois à la gorge. «On n’a pas réussi à les maintenir sous l’eau. Au contraire, c’est nous qui avons bu la tasse», confiait Rey, le passeur chênois.

À deux sets partout, un autre match a commencé, avec ses propres règles. Avec, pour les joueurs, leurs dernières forces. C’est là que la science du jeu de Rey a refait merveille. C’est là que le talent du vieux grognard Radic (38 ans) a fait la différence. Cinq fois, le central serbe a fait mouche. Groggy, Näfels n’a jamais eu l’occasion de répliquer, encore moins après avoir subi deux blocs de Djokic, cramé mais galvanisé par l’enjeu de ce final à quitte ou double.

«Ce n’était plus du volley, c’était autre chose. Une cinquième dimension dans laquelle seuls le cœur et les tripes ont raison», concluait Rey, le visage extatique. Comment sort-on d’un tel match? «On n’en sort pas, on veut y rester jusqu’à lundi!»

Afficher plus Centre sportif Sous-Moulin, 300 spectateurs Arbitres: MM. Simonovic et Wolf.Chênois: Rey, Uruena, Djokic, Brzakovic, Radic, Rammé; Fischer. Jucher, Nasibullin, Abramov. Näfels: Blazej, Suess, Nikolov, Ropponen, Mejia Arafat, Beeler; Küng. Gygli, Thuner, Aebli, Goldrin, Lienhard.



Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.