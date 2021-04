Volley – Chênois savoure son titre mais risque de perdre son passeur Les dirigeants genevois sont confiants pour l’avenir du club. Seul le cas de Robin Rey, tiraillé entre le volley et ses études de médecine, interroge. Pascal Bornand

Les mains du magicien Robin Rey (à gauche) pourraient ne plus mettre en valeur le jump du central Dejan Radic. Dommage. BASTIEN GALLAY

La nuit a été courte du côté de Sous-Moulin. La vitrine qui accueille les trophées du club en tremble encore. Les restrictions sanitaires n’ont pas empêché les héros d’un soir de danser et de chanter leur joie des heures durant. Un des joueurs avait même amené son berger allemand. Médaille de champion autour du cou, il a été l’objet de toutes les sollicitations.

Président de Chênois depuis cinq ans, Philippe Tischhauser aurait voulu voir plus de monde faire la fête. «J’ai déjà promis aux sponsors que l’on organisera quelque chose pour eux le plus vite possible, assure-t-il. Je me réjouis de constater qu’ils ne nous ont pas lâchés. Je les en remercie du fond du cœur, car ce n’était pas simple pour certains d’entre eux, pris dans les filets du Covid-19. Nous ferons tout pour les fidéliser, sans oublier de nous rapprocher d’autres partenaires, présents dans des domaines comme la santé et l’informatique. La saison prochaine, nous devrions pouvoir nous appuyer sur un budget sensiblement égal, de l’ordre de 700’000 francs pour l’ensemble du club et d’un peu moins de la moitié pour l’équipe première.»