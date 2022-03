Play-off de volleyball – Chênois s’attaque à un os, il a les crocs pour en venir à bout Pour retrouver la finale, le champion en titre devra se méfier jusqu’au bout de Schönenwerd, battu à l’arraché lors du premier acte. Suite ce mercredi. Pascal Bornand

Samedi à Sous-Moulin, Corey Chavers a crevé l’écran et souvent déchiré le bloc de Schönenwerd. PIERRE ALBOUY

Acharnée, la bataille a duré 5 sets, 2 heures et 11 minutes. Aux points, Schönenwerd l’aurait emporté 116 à 115. Mais cette fois-ci, après deux défaites concédées au tie-break, Chênois est venu à bout de son rival soleurois. Si l’équipe dirigée par Johan Verstappen n’a pas le palmarès du LUC et d’Amriswil, les protagonistes de l’autre demi-finale, elle possède à n’en pas douter un supplément d’âme qui en fait un adversaire redoutable et redouté. «Elle a un cœur gros comme ça», confirme Corey Chavers, son pire bourreau samedi soir avec 28 points à son actif.