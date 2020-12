Volleyball – Chênois remporte un derby renversant et déroutant À Dorigny, le Lausanne UC menait deux sets à zéro avant d’arrêter de jouer contre Chênois. Pascal Bornand

Les Genevois ont pris le meilleur sur les Vaudois. Keystone

Gagner, ce n’est pas seulement imposer sa loi et ses coups de force. Parfois, c’est aussi mieux exploiter les fautes et les faiblesses de son adversaire. Dans un match sans queue ni tête, truffé d’erreurs et d’errances, c’est finalement Chênois qui a eu le dernier mot. À l’usure, en résistant mieux à cette étonnante guerre des nerfs, véritable jeu de massacre dans son épilogue.

Était-il le plus fort? « Non, c’est nous qui lui avons offert la victoire. C’est simple, on a arrêté de jouer », se désole Adrien Prével, le capitaine du LUC. « Malgré la perte des deux premiers sets, on a su mieux gérer les fluctuations de la partie. Notre bloc-défense a fini par faire la différence », corrige Karim Zerika, l’un des deux centraux genevois, impitoyable dans le tie-break face à ses anciens coéquipiers.

«Notre bloc-défense a fini par faire la différence» Karim Zerika, joueur de Chênois

À Dorigny, ce derby à huis clos a manqué de fureur mais pas de folie. Privé de ses deux oppos, blessés, le LUC a fait preuve d’opportunisme. La vista de son central américain Leeson, la hargne de Prével, toujours là pour mettre le feu ou éteindre les incendies, et les coups de patte de Harksen ont mis les joueurs chênois dans leurs petits souliers et Ratko Pavlicevic, leur entraîneur, hors de lui.

Encore une fois, les visiteurs ont attaqué la troisième manche tambour battant et cette fois, malgré une frayeur, ils n’ont pas craqué. Djokic et Radic ont montré l’exemple, le coaching de Pavlicevic a prouvé que la force de Chênois se niche aussi sur son banc et le LUC, à bout de souffle et de ressources, a brusquement sombré, corps et âme, au grand dam de Prével, un pointu intérimaire et émoussé. Un point ne le satisfait pas mais c’est peut-être mieux que rien car Chênois avait les moyens de rafler la totalité de l’enjeu!