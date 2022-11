Volleyball – Chênois prouve qu’il a bien la carrure d’un leader Le club genevois a encore conforté sa position en dominant Schönenwerd 3-0. Il n’a peur de rien, ni d’un coup de mou, ni de Galatasaray. Pascal Bornand

Felipi Rammé (ici contre Amriswil) devient une terreur pour les blocs adverses. KEYSTONE/MARCEL BIERI/ARCHIVES

Longtemps campé dans un rôle d’assistant en Superlega, Marco Camperi fait ses gammes d’entraîneur avec un bonheur non dissimulé. En Italie, les observateurs suivent le parcours du néophyte lombard avec intérêt. Il y a trois semaines, le site volleyball.it titrait: «Il Chênois de Camperi vola». C’était juste avant un double succès européen contre les Tchèques de Dukla Liberec. Et depuis, le club genevois continue de planer et d’empiler les victoires.