Finale des play-off de volley – Chênois ne va pas s’attaquer à l’ogre en trottinette Les joueurs de Sous-Moulin se rendent ce samedi dans le canton de Thurgovie avec l’espoir de déjouer les pronostics. Christian Maillard

Coach des Genevois, Ratko Pavlicevic a probablement sa petite idée pour aller défier son ancien club d’Amriswil avec lequel il a gagné deux fois le titre. Magali Girardin

Un accident de trottinette va-t-il changer le cours de l’histoire? Du côté de Sous-Moulin, on veut croire à la croisée des chemins, à un petit coup de main du destin. Alors qu’un ballon d’oxygène plein d’espoir se balance encore entre les deux côtés du filet, c’est l’incertitude qui demeure avant le coup d’envoi de ce sommet de la saison, le premier depuis 2012 et son 6e titre face à Lugano. Chênois Volley a pris la route d’Amriswil gonflé à bloc après avoir éliminé avec brio et autorité Schönenwerd (0-3) en demi-finale des play-off.

‹‹L’idéal pour bien lancer la série serait de remporter le premier acte là-bas.›› Philippe Tischhauser, président de Chênois Volley