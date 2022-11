Volleyball – Chênois n’arrête pas de gagner Le leader genevois domine Schönenwerd en trois sets. C’est sa huitième victoire consécutive. Pascal Bornand

Contre Schönenwerd, Chênois a montré qui était le patron. KEYSTONE

Chênois n’est pas leader de LNA par hasard. A Sous-Moulin, il a dominé Schönenwerd en trois sets (25-20 26-24 25-22), deux mois après avoir subi la loi des Soleurois sur le même score. Depuis cette déconvenue, la seule de l’automne, l’équipe de Marco Camperi n’a cessé de progresser et de gagner. Avec ses deux succès en Coupe d’Europe face à Dukla Liberec, c’est sa huitième victoire d’affilée.

Solides en réception, les Genevois ont pu développer leur jeu offensif avec beaucoup d’aisance et de variété, s’appuyant sur un Felipi Rammé toujours plus performant. Au four et au moulin, auteur de 15 points, l’ailier brésilien s’est notamment distingué en concluant les deux derniers sets grâce à une attaque et un bloc.

«On joue en confiance»

Souvent souverain, Chênois n’a connu qu’un gros passage à vide au cœur de la deuxième manche. Une période qui a coïncidé avec la baisse de régime de Strahinja Brzakovic, son top scorer serbe. Mené de cinq points (15-20), il n’a toutefois pas baissé les bras. «On joue en confiance et cela nous sourit», commentait Ludvik Simonin, un banquier qui est plus qu’un remplaçant de luxe. C’est lui qui a sonné la révolte des Genevois, imité par Radic, Djokic et finalement Rammé.

Deux jours avant de s’envoler pour Istanbul et leur 8e de finale de CEV Cup contre Galatasaray, les volleyeurs genevois ont démontré un bel allant collectif. “Notre adversaire turc est fort mais on jouera comme toujours nos chances à fond. On n’a rien à perdre”, confiait Marco Camperi



