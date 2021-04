Volleyball – Finale des play-off – «Chênois n’a rien à perdre dans cette finale» Passé dans les rangs d’Amriswil, Quentin Zeller voit deux philosophies différentes s’affronter. Gerard Bucher

Quentin Zeller, ex-joueur de Chênois , a rejoint cette saison les rangs d’Amriswil. GEORGES CABRERA

Après avoir frappé un grand coup samedi dernier à Amriswil (victoire 3-2), les joueurs de Chênois sont à deux succès de remporter le septième titre national de l’histoire du club. De quoi aborder le match 2 – ce jeudi à Sous-Moulin dès 18h30 – avec sérénité. Pour autant que la pression ne les rattrape pas.

Quentin Zeller (200 cm) avoue avoir été surpris, voire impressionné, par la qualité de l’opposition genevoise lors du match 1 disputé à Amriswil. «C’est l’équipe la plus forte que nous avons rencontrée jusqu’ici, tranche le réceptionneur-attaquant d’Amriswil. Nous avons pourtant réalisé un bon match. Chênois est dangereux parce qu’il n’a rien à perdre dans cette finale. L’objectif de la saison a d’ores et déjà été rempli. De notre côté, nous avons l’obligation de nous imposer, compte tenu de notre budget et de notre effectif.»