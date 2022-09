Nouveau coach en volleyball – Chênois mise sur Marco Camperi, un bleu qui a de la bouteille Successeur de Ratko Pavlicevic, le technicien italien sera pour la première fois à la tête d’une équipe. Mais sa longue expérience d’assistant-coach parle pour lui. Portrait. Pascal Bornand

Marco Camperi, le nouvel entraîneur de Chênois Volleyball. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il a de l’expérience à revendre, des états de service remarquables et, pourtant, c’est un bleu! À 48 ans, Marco Camperi se glisse pour la première fois dans la peau d’un entraîneur principal. Le volleyball, le Bergamasque le connaît sur le bout des doigts et, pourtant, autre paradoxe, il ne l’a pratiqué qu’en série C, à Crema, avant de se destiner très jeune au rôle d’assistant-coach. Une fonction qu’il a occupée durant plus de vingt ans auprès de prestigieux techniciens italiens et de très grands joueurs. «Ils m’ont tout appris, tout donné», dit-il avec infiniment de reconnaissance.