Volleyball – Chênois mate Amriswil mais il ne l’a pas encore éliminé Vainqueur la veille en championnat, le leader retrouve ce dimanche son rival thurgovien en demi-finale de la Coupe de Suisse. Tous à Souis-Moulin (18 h)! Pascal Bornand

Mischa von Burg et Bjoern Höhne tentent de résister à l’épreuve de force de Strahinja Brzakovic, le top scorer de Chênois. KEYSTONE/MARCEL BIERI

C’est une bonne chose de faite. En prenant le meilleur sur Amriswil en trois sets, Chênois a fait d’une pierre trois coups: il s’est maintenu en tête de LNA, il n’a pas trop puisé dans ses réserves et il a pris un net ascendant psychologique sur son rival avant la revanche de ce dimanche (18 h) en demi-finale de la Coupe de Suisse, toujours à Sous-Moulin. Oui, mais à entendre Marco Camperi, le plus dur reste à faire!

«Cette victoire, oublions-la! On repart de zéro. Si l’on veut se qualifier pour la finale, il va falloir se montrer humble.» Jovan Djokic, capitaine de Chênois

«Ce sera un autre match, une autre histoire», affirmait le coach italien, soucieux de ne pas prendre ce succès pour argent comptant. «Cette fois, Amriswil n’aura pas cinq heures de car dans les jambes. Restons sur nos gardes.» Le match à peine terminé, conclu par le vingt-huitième point de Strahinja Brzakovic, le capitaine Djokic tenait un discours tout aussi prudent. «Cette victoire, oublions-la! On repart de zéro. Si l’on veut se qualifier pour la finale, il va falloir se montrer humble.»

Chênois – Amriswil 3-0 Afficher plus Sets: 25-19, 25-16, 28-26 Sous-Moulin, 250 spectateurs Arbitres: Mihaela Milos et Cédric Grellier Chênois: Rey 1, Radic 8, Rammé 10, Brzakovic 28, Urueña 7, Djokic 10; Fischer. Jucker. Amriswil: Filipov 3, von Burg 8, Höhne 9, Migge 5, Ouyachi 6, Aboulesoud 9; Diem. Busa 2, Egger.

Avant d’appuyer sur la touche reset, Chênois peut tout de même se flatter d’avoir battu le champion en titre pour la troisième fois de la saison. Souvent irrésistible, son top scorer serbe lui a mâché le travail. Solides en réception, efficaces en défense, ses coéquipiers ne sont pas demeurés en reste. Même mené 2-6 dans la troisième manche, le leader a tenu bon en sauvant deux balles de set et en trouvant notamment son salut au service.

Au vu de ce match presque parfait, il serait commode de penser que l’équipe genevoise n’a plus qu’à se mettre en mode replay pour s’ouvrir enfin les portes de la finale de la Coupe de Suisse après dix-sept ans d’attente. Seulement, la revanche ne se jouera sur une console de jeux et Amriswil, même s’il ne semble pas au mieux, peut encore avoir un sursaut d’orgueil. Avec le Serbe Boris Musa et l’Argentin Facundo Imhoff, il garde en réserve deux cartouches. Au public genevois de jouer le septième homme.

