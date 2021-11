VOLLEYBALL – Chênois, le champion qui devient dauphin Trois jours après sa qualification européenne, l’équipe genevoise a dominé Schönenwerd 3-0. Elle remonte à la 2e place du classement. Pascal Bornand

Les champion s en titre n’ont eu besoin que de 3 sets pour dominer les Soleurois (photo d’archives). KEYSTONE

Une semaine après son étourderie et sa défaite navrante à Lucerne, Chênois a rétabli l’ordre hiérarchique en dominant Schönenwerd à Sous-Moulin. Trois sets, le premier arraché 29-27, ont suffi au champion en titre pour prendre possession du fauteuil de dauphin, une place qui sied mieux à son standing que le strapontin qu’il occupait jusqu’à présent. Son succès était attendu, il fait écho à sa brillante qualification européenne aux dépens du leader Amriswil. Oui, l’équipe de Ratko Pavlicevic est montée en puissance.

Oh! samedi, elle avait encore un peu la tête dans les étoiles, mais elle a su remettre les pieds sur terre à chaque fois que la gestion du match et la réparation de quelques bêtises l’ont exigé. Le coach serbe a poussé de tonitruants coups de gueule, le passeur Léo Meyer a serré son jeu et ses attaquants ont froidement fait parler la poudre. En face, le top scorer américain Jalen Penrose (15 points) a fait son job, sans pouvoir à lui tout seul contester la supériorité de Chênois.

Comme en CEV Cup, c’est le jeune et talentueux Anes Perezic qui remplaçait Dejan Radic au poste de central. Un coup de poker, un choix autant tactique que préventif, pris afin de favoriser le rétablissement du capitaine genevois, victime d’une micro déchirure à un mollet en fin d’échauffement mercredi passé. Avec l’ajout d’une double confrontation européenne face à Burgas (le mardi 30 novembre à Genève et le mercredi 7 décembre en Bulgarie), le calendrier de l’Avent de Chênois s’est encore épaissi. Il faudra que tout le monde soit sur pied pour ne pas rater une case.

Afficher plus Chênois - Schönenwerd 3-0 (29-27 25-18 25-21) Sous-Moulin, 200 spectateurs; Arbitres: Sanapo et Droguett Chênois: Meyer 2 points, van Zeist 8, Marinkov 12, Brzakovic 17, Perezic 6, Chavers 10; Hagenbuch. Schönenwerd: Juker 1, Schmid 3, Penrose 15, Beeler 12, Leitzke 11, Gerson 5; Fischer. Giger, Häfliger 1.

