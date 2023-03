Volleyball – Chênois flanche et se retrouve dos au mur Face à Amriswil, l’équipe genevoise s’incline une deuxième fois au tie-break. Pour arracher sa place en finale des play-off, elle devra jouer son va-tout mercredi à domicile et ne plus perdre dans la série! Pascal Bornand

Felipi Rammé et les Genevois n’ont pas passé face à Amriswil. KEYSTONE

Chênois n’y arrive plus. Déjà battue au tie-break lors du premier acte après une vaine remontada, l’équipe genevoise s’est à nouveau inclinée en cinq sets à Amriswil. Encore une fois, elle a effacé un débours de deux sets - sanction fatale après un début de match poussif - pour venir échouer au poteau. Dans cette demi-finale acharnée, elle se retrouve dans une position identique: menée 2-0, elle n’a plus qu’une solution, remporter les trois derniers matches, à commencer par celui de ce mercredi à Sous-Moulin. Une gageure ou une vraie remontada.

Sur le parquet du Tellenfeld, l’occasion était pourtant belle de recoller au score. Comme annoncé, Dejan Radic avait retrouvé son poste et Quentin Zeller, revenu dare-dare de Munich, se tenait prêt à relayer Jovan Djokic, toujours en délicatesse avec sa cheville. Si le réserviste n’a pas tardé à reprendre du service, il l’a fait pour suppléer un Felipi Rammé à la ramasse. Quant à Djokic, il a serré les dents, il s’est démené avec vaillance et il a décliné au fil des points.

Comme le Brésilien, Strahinja Brzakovic n’a non plus pas été à la hauteur de sa réputation et de ses statistiques. Crédité de 37% d’efficacité en attaque, le top scorer de Chênois a certes contribué à ramener son équipe dans la partie. Mais au moment d’enfoncer le clou dans le tie-break, il n’est pas parvenu à se montrer décisif.

Pourtant, après un départ tonitruant, dû notamment à la force de frappe de ses serveurs et à une défense très dynamique, Amriswil a connu un passage à vide. C’est une habitude chez lui, mais là, il s’explique par la blessure du central marocain Ouyachi, victime d’une entorse à une cheville au cœur du 2e set. Le géant de 2,10 m a tenu bon un certain temps avant de devoir jeter l’éponge et d’être remplacé par l’Autrichien Schedl, peu habitué à jouer au centre.

Malgré ce coup du sort, le champion en titre a retrouvé ses esprits et grâce à deux services gagnants de Micha von Burg et deux smashes de l’Égyptien Aboulesoud, il a fini par prendre le dessus dans le tie-break. Mais Chênois, dans le coup jusqu’à 8-8, l’a bien aidé.

Afficher plus Sets: 25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-10. Situation: Amriswil mène 2-0 dans la série (best of 5). Tellenfeld, 1000 spectateurs. Arbitres: MM.Simonovic et Sikanjic. Amriswil: Filippov, von Burg 9, Höhne 14, Busa 25, Ouyach 6i, Aboulesoud 11; Diem. Egger, Schedl 2, Migge 1. Chênois: Rey 3, Urueña 10, Djokic 11, Brzakovic 17, Radic 13, Rammé 3; Fischer. Zeller 6, Jucker. Prochain match (acte III): mercredi 15 mars à Sous-Moulin (20 h).

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.