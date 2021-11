Volleyball – Chênois étrille Amriswil et rafle le golden set À Sous-Moulin, le champion en titre n’a pas fait le détail. Il se qualifie pour les 16es de finale de la CEV Volley Cup. Pascal Bornand

La joie immense de Perezic et Brzakovic, deux artisans du succès époustouflant de Chênois. BASTIEN GALLAY

À Sous-Moulin, devant son public, Chênois a réussi son coup. Vainqueur d’Amriswil, le champion en titre a transformé une gageure en triomphe, une semaine après avoir subi la loi de son grand rival thurgovien. Paradoxalement, c’est peut-être bien au Tellenfeld déjà qu’il a forgé sa qualification pour les 16es de finale de la CEV Cup. C’est donc lui qui ira défier les Bulgares de Burgas, en décembre, au bord de la mer Noire.

Sa défaite à l’aller (3-1) l’avait frustré mais aussi persuadé qu’il avait les moyens de renverser cette montagne. Une intime conviction gagnante. Pour y parvenir, il n’a pas accompli un miracle. Non, il a juste fait l’étalage de sa force collective. Et livré «un match référence», dixit Léo Meyer, le troisième passeur de l’équipe de France, de retour sur le terrain après son embolie et une longue convalescence.

Une tuile heureuse

Et pourtant, pour Chênois, ce derby suisse avait commencé par un coup de théâtre. Juste avant le coup d’envoi, Ratko Pavlicevic avait dû lancer un remplaçant (Perezic, impeccable) pour pallier le forfait du capitaine Radic, blessé lors de sa dernière attaque à l’échauffement. Un coup dur, mais pas un coup du sort. Cette tuile a semble-t-il eu l’heur de fortifier l’esprit de corps d’une équipe gonflée à bloc, costaude au service (14 points gagnés), souvent implacable au filet (14 blocs à 5) et très solide en défense.

Chênois – Amriswil 3-0 Afficher plus Sets: 25-23, 25-23, 25-18 Golden set: 15-10 Sous-Moulin, 500 spectateurs Arbitre: Vlatko Ristovski (MKD) et Ágnes Batkai-Katonaistovic (Hon) Chênois: Meyer 4 points, Radic, Chavers 16, Brzakovic 19, van Zeist 11, Marinkov 15; Hagenbuch. Perezic 6. Amriswil: Filippov 2, Imhoff 12, Zeller 8, Mrdak 10, von Burg 10, Höhne 7; Diem. Sosa, Weisigk 1.

Bien sûr, les volleyeurs genevois ont commis quelques bévues, leur péché mignon. Ils ont soufflé le chaud, mais aussi l’effroi en ne parvenant pas toujours à capitaliser sur leur avance au score. Mais à chaque fois, leurs attaquants ont su corriger le tir à temps. Le bondissant Californien Chavers au premier set, l’épatant central néerlandais van Zeist au deuxième, le top scorer Brzakovic au troisième.

«Tous les joueurs sont à féliciter pour leur implication et leur esprit d’équipe»

Quant à l’ailier bulgare Marinkov, surmotivé à l’idée d’aller voir son fils au prochain tour, il s’est déchaîné lors du golden set remporté 15-10. «Tous les joueurs sont à féliciter pour leur implication et leur esprit d’équipe», relevait Ratko Pavlicevic à l’issue d’une partie mémorable. Et tant pis si aucun joueur sur le terrain ne sait chanter le «Cé qu’è lainô»! Chênois est bien le Maître dé bataille.

