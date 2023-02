Volleyball – Chênois domine Näfels en patron L’équipe genevoise remporte le choc au sommet en trois sets. En demi-finale des play-off, elle sera opposée à Amriswil. Pascal Bornand

Chênois finit sa saison régulière de manière idéale. Swiss Volley

Chênois est bel et bien le taulier de LNA. Le club genevois a levé tous les doutes en surclassant Näfels lors d’un choc au sommet à sens unique qu’il a remporté sans la moindre discussion (3-0: 25-17, 25-18, 25-16). Il termine donc seul en tête la saison régulière et se prépare à affronter Amriswil en demi-finale des play-off après le succès décisif du champion en titre face à Lausanne UC (3-0). Premier acte dimanche 5 mars à Sous-Moulin (18 h).

Devant son public, là où elle avait dû batailler durant cinq sets et plus de deux heures pour éliminer son rival glaronais en quart de finale de la Coupe de Suisse, l’équipe de Marco Camperi a cette fois exercé une domination sans partage et sans relâche. Une prouesse d’autant plus impressionnante qu’elle devait se priver des services de Dejan Radic, blessé à une épaule deux jours plus tôt à l’entraînement, et que Jovan Djokic, victime d’une entorse à sa cheville déjà meurtrie cette saison, a joué sous perfusion et sur une jambe.

Le forfait du central serbe a permis à Mattia Eccher de disputer son premier match en tant que titulaire. Avec 83% de réussite en attaque, l’international junior italien a parfaitement su saisir sa chance. De quoi satisfaire pleinement son coach. «Après sa défaite à Lausanne, l’équipe a bien réagi. Elle a attaqué le match avec détermination en mettant tout de suite son adversaire sous l’éteignoir. Elle s’est montrée très performante en contre-attaque et n’a pas connu de passages à vide.»

Bref, de bon augure avant d’en découdre avec Amriswil lors d’une finale avant la lettre, remake de celle disputée la saison passée.









Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

