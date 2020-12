Défaite amère contre la lanterne rouge – Chênois doit corriger le tir après son faux pas à Jona Dauphin d’Amriswil, l’équipe genevoise a subi un échec inexcusable selon Jovan Djokic. Gare à Lucerne ce dimanche à Sous-Moulin! Pascal Bornand

Ratko Pavlicevic va devoir trouver les bons mots pour remettre son équipe dans le droit chemin. Après Lucerne ce dimanche, Chênois affrontera encore Schönenwerd et Näfels avant Noël. Pas un cadeau! Magali Girardin

Sur le papier, le résultat fait tache. Sur le terrain, la défaite (1-3) est navrante. Perdre à Jona, contre le dernier de la classe, jusque-là bredouille, n’est pas vraiment glorieux. C’est ce qui est arrivé jeudi à Chênois, tombé dans le piège la tête la première. «Franchement, on n’a pas d’excuse, sinon la durée et la fatigue du voyage, qui nous ont coupé les jambes en début de partie. Mais après, on a souvent cédé à la panique et on a subi le jeu plus solide de notre adversaire. Indéniablement, Jona vaut mieux que son classement. Ce premier succès le prouve et d’autres équipes vont en faire les frais», confie Jovan Djokic, à la fois lucide et penaud.