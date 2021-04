Volleyball – Chênois démarre sa finale par un exploit Les Genevois ont remporté, ce samedi, l’acte I de la finale de LNA face à l’ogre Amriswil en trois sets (3-2). Sport-Center

Facebook Chênois Volleyball / redzonefoto.com

On promettait l’enfer à Chênois. Opposés en finale de LNA à l’ogre Amriswil, plus gros budget du pays, dominateur sans contestation de la saison régulière et dont l’effectif est entièrement composé de professionnels, les Genevois ne partaient pas favoris.

Nul ne peut deviner qui raflera le titre de champion mais Chênois a en tout cas déjoué les pronostics dans l’acte I, ce samedi. Sur le terrain des Thurgoviens, les pensionnaires de Sous-Moulin l’ont emporté en trois sets (3-2).

Idéalement partis, ils ont enlevé les deux premières manches (25-23 à chaque fois), avant de voir les locaux hausser le ton (25-21 puis 25-23). La décision s’est faite au tie-break, remporté 15-13 par les visiteurs.

Grâce à ce départ réussi, Chênois peut s’accrocher à son rêve de remporter son septième titre de champion de Suisse, le premier depuis 2012. L’acte II aura lieu jeudi, à Sous-Moulin. La finale se joue au meilleur des cinq matches.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.