Volleyball – CEV Volley Cup – Chênois défie Amriswil pour signer un exploit européen Battue 3-1 à l’aller, l’équipe genevoise reçoit le leader thurgovien ce mercredi à Sous-Moulin (19 h) à l’enseigne de la CEV Volley Cup. Le passeur Tom Liot reste confiant. Pascal Bornand

Contre Amriswil, Chênois (ici Chavers à l’attaque, Radic au filet et Liot en couverture) espère mieux garnir les gradins de Sous-Moulin. PIERRE ALBOUY

De mémoire de président, quand Chênois a-t-il fait pour la dernière fois le plein à Sous-Moulin? Philippe Tischhauser ne se creuse pas longtemps la tête. «C’était en 2018, contre les Portugais de Caldas da Rainha. On s’était inclinés 16-14 au golden set», se souvient-il. Dans les gradins, les 1200 spectateurs y avaient cru jusqu’au bout. Dans l’histoire du club, les épisodes de Coupe d’Europe ont souvent raconté de beaux duels. Le 104e, ce mercredi contre… les Thurgoviens d’Amriswil, donnera-t-il des ailes aux volleyeurs locaux?

Une chose est certaine: Tom Liot et ses coéquipiers voudront se faire pardonner leur défaite de dimanche à Lucerne face à la lanterne rouge, qu’ils avaient battue à plates coutures deux semaines plus tôt à Genève. Depuis ce succès, ils viennent d’enchaîner trois défaites à l’extérieur, dont deux contre le leader Amriswil, 3-0 en championnat et 3-1 en 32e de finale de la CEV Volley Cup. Peut-être un coup de mou, plus sûrement un relâchement coupable.