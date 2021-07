Volleyball – Chênois défendra son titre sans ses meilleurs atouts suisses Djokic, Rey et Zerika ne joueront plus à Sous-Moulin la saison prochaine. Le club du président Tischhauser a dû recruter à l’étranger ou en Suisse alémanique. Pascal Bornand

Le passeur Robin Rey, le capitaine Ruca et Jovan Djokic ne porteront plus le maillot de Chênois la saison prochaine. MAGALI GIRARDIN

Une équipe en délire, des sourires de joie que le papier glacé ne parvient pas à tiédir. C’était il y a trois mois. La liesse à Sous-Moulin malgré le Covid et des gradins vides, le bonheur d’un titre ravi à l’ogre Amriswil. Chênois en rêvait, l’alignement des planètes l’a comblé mais l’euphorie n’a pas duré. Aujourd’hui, le président Philippe Tischhauser fait un constat désabusé: «Oui, il y a beaucoup de frustration. Ce titre, c’est un peu comme un cadeau empoisonné.»

Alors qu’il boucle une campagne de transferts problématique, le dirigeant fait le compte de ses mécomptes. En trois mois, le champion vient de perdre ses cinq meilleurs joueurs suisses – il en faut obligatoirement deux sur le terrain. Enrôlé par Power Volley Milano (Djokic), accaparés par leurs études (Zerika, Rey, Pittet) ou le travail (Prönnecke). Et à ce funeste catalogue, il faut encore ajouter la retraite annoncée du capitaine Ruca, celle, plus étonnante, du jeune Dos Santos (21 ans) et les départs du passeur français Caporiondo et du swinger polonais Urbanowicz.