Coupe: Saint-Gall aux Trois-Chêne – Chênois croit à l’exploit, comme à la belle époque Les hommes de David Joye rêvent de tricoter un exploit face aux Brodeurs, dimanche (15 heures), en 16e de finale de la Coupe. Daniel Visentini

David Joye, l’entraîneur du CS Chênois, croit à l’exploit contre Saint-Gall en Coupe, ce dimanche aux Trois-Chêne (15 h). PIERRE ALBOUY

C’est peut-être un parfum, ou alors la mémoire visuelle du lieu, c’est tout ce qui fait qu’à l’évocation des Trois-Chêne, des souvenirs flottent soudain dans l’air, fantômes bienveillants d’un passé jamais oublié. Vécus par les plus âgés et transmis comme un héritage aux plus jeunes, ils disent l’épopée d’un club. C’est une chanson de geste. À la veille du Chênois - Saint-Gall de Coupe, ce dimanche à 15 heures, ce «vieux» club genevois n’a rien omis de ce qui a fait son histoire, il veut toujours cultiver les mêmes valeurs, il rêve encore d’exploit.