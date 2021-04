Volleyball – Chênois crée la sensation, le voilà champion En battant 3-0 Amriswil, le favori du championnat, mercredi à Sous-Moulin, les hommes de Ratko Pavlicevic ont apporté au club un 7e titre national. Gérard Bucher

Chênois a décroché son septième titre ce soir, en battant Amriswil. BASTIEN GALLAY

En battant Amriswil 3-0 mercredi, Chênois a remporté la série finale 3-1. Et, du coup, le titre national. Président du club genevois, Philippe Tischhauser était ému aux larmes au sortir de la cérémonie de remise des prix. «Cela faisait neuf ans que nous attendions ce titre. L’équipe s’est montrée très solidaire et très homogène. Je suis très fier d’elle.»

«On a pris très cher»

Ratko Pavlicevic ne l’était pas moins. «Mes joueurs ont cru en eux du début à la fin de cette finale. Je ne peux que les féliciter», soulignait le coach de Chênois.

Pour expliquer la montée en puissance au cours de la saison, Karim Zerika avance le fait que l’équipe s’est énormément entraînée jusqu’aux demi-finales. «On a pris très cher avec notre coach, avouait le central. On sait pourquoi maintenant.» Meilleur passeur du championnat, Robin Rey arborait un large sourire: «On a disputé ce quatrième match avec un énorme cœur. On a su faire la différence en fin de set. Sur chacune de nos victoires, dans cette série, on a pu compter sur de grosses individualités. Ce soir, Strahinja (Brzakovic) a largement dominé son sujet. Jovan (Djokic) n’a pas été en reste, aussi bien à l’attaque qu’à la réception. Et puis Benjamin (Diez), notre libero, a été intouchable. Amriswil ne l’a même pas cherché.»