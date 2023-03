Play-off de volleyball – Chênois corrige Amriswil et se relance de belle façon Métamorphosée, l’équipe genevoise s’impose 3-0 et revient à 1-2 dans cette demi-finale sous haute tension. Mais il lui faut encore gagner deux fois pour se qualifier. Pascal Bornand

À Sous-Moulin, bien servi par Robin Rey, Dejan Radic (N o 1) a réalisé un festival en attaque, mais aussi au bloc. MAGALI GIRARDIN

C’est la réaction d’un champion. Peut-être même d’un futur champion. Si Chênois, malgré sa victoire éclatante, reste en sursis dans cette demi-finale mal embouchée, il a prouvé ce mercredi qu’il est toujours bien vivant, pétant de santé malgré une cheville qui coince (celle de Jovan Djokic) et une épaule qui péclote (celle de Dejan Radic). En fait, s’il a retrouvé toute sa fougue et son esprit conquérant, c’est d’abord sur le plan mental, dans son attitude et sa façon de jouer. «On avait le feu», dira Julian Fischer, un libero aux anges. Oui, le feu aux fesses!