Volleyball – Chênois confirme qu’il n’est pas encore prêt Battu par Jona en finale de la Supercup, le champion sortant a manqué sa rentrée. Seul son pointu serbe s’est montré à la hauteur. Pascal Bornand

Strahinja Brzakovic, un top scorer trop seul pour faire gagner Chênois. MAGALI GIRARDIN

Chênois n’a pas gagné la première Supercup de son histoire. À Gümligen, le champion en titre s’est incliné 0-3 (20-25 28-30 22-25) face à Jona, le vainqueur de la Coupe de Suisse. Sa défaite était prévisible, vu l’état encore précaire de son équipe, remaniée de fond en comble et en plein chantier de reconstruction. Mais elle aurait pu être évitée si Strahinja Brzakovic, 22 points à son compteur personnel, avait été un peu mieux accompagné sur le front de l’attaque. Car en face, son adversaire saint-gallois n’a guère été plus convaincant. C’est sa plus grande stabilité collective qui a fait la différence.