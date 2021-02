La Coupe jusqu’à la lie – Chênois capitule face à Jona, un rival qui en voulait plus Éliminés par une valeureuse équipe saint-galloise, les Genevois ne disputeront pas leur dixième finale. Il leur reste les play-off pour se remettre dans le coup. Pascal Bornand

Coup de mou et flou artistique. Chênois devra se remobiliser pour espérer remettre sa saison sur de bons rails. Magali Girardin

Chênois avait-il vraiment envie de s’échiner pour conjurer quinze ans d’attente? La question se pose après son match bâclé contre Jona et sa funeste élimination. Oui, la finale de la Coupe de Suisse lui tendait les bras et pourtant, elle lui a filé entre les doigts sans que l’équité sportive n’ait à en souffrir. Au contraire, la formation saint-galloise, victorieuse 3-1 (25-23 28-30 25-22 25-21), a amplement mérité son succès. Normal, elle la désirait plus que tout, plus que son rival genevois en tout cas.

Déjà fébrile la veille contre Traktor Bâle, les volleyeurs de Sous-Moulin n’ont pas donné l’impression d’empoigner cette demi-finale de Coupe avec toute la détermination requise. Il manquait du punch dans leurs actions, de la hargne dans leurs réactions. Cela n’avait trop prêté à conséquence face aux modestes Bâlois, battus 3-0 dans le premier acte des play-off. Mais il leur avait fallu tout de même se décarcasser pour effacer quatre balles de set dans la manche décisive. Jovan Djokic et ses coéquipiers avaient une bonne excuse. Ils avaient déjà un peu la tête à Jona.