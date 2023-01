Volleyball – Chênois brigue le doublé. Parole de joueurs et de président Leader de LNA, le club genevois joue gros ce week-end. Samedi, à Schönenwerd, et dimanche en recevant son dauphin Näfels en quarts de finale de la Coupe. Pascal Bornand

Philippe Tischhauser, le président de Chênois, croit au potentiel et aux ambitions de son équipe. Mais il ne s’enflamme pas malgré les circonstances! LDD

C’était il y a une semaine, sur la scène de la salle des fêtes de Thônex. Ambiance sud-américaine et gaieté débonnaire. Le capitaine Jovan Djokic tient le micro et lâche le morceau, encouragé par ses coéquipiers. «Notre objectif, c’est le doublé», affirme-t-il sans ambages, en réponse à la question du président du club, Philippe Tischhauser, le Monsieur Loyal de cette soirée de soutien. Un doublé Coupe-championnat comme ceux déjà réalisés par Chênois en 1997, 2002, 2006 et 2012.