Play-off de volleyball – Chênois aurait mérité le match nul Avantage Amriswil dans cette demi-finale à couteaux tirés. Devant leur public, les Genevois, battus au tie-break, n’ont pas été au bout de leur remontada. Pascal Bornand

Les Chênois Rammé, Fischer et Eccher se sont souvent congratulés, mais c’est Amriswil qui a fini par fêter la victoire. BASTIEN GALLAY

Ils se sont arrachés à la douceur du soleil pour plonger dans la gueule d’un volcan. À Sous-Moulin, ils étaient deux cents pour voir Chênois, désarçonné par les serveurs adverses, cafouiller les deux premiers sets. Et ils étaient plus du double pour déplorer la défaite de leurs favoris au terme d’un nouveau duel acharné, remporté cette fois par Amriswil. La revanche du champion, requinqué après son élimination en Coupe et ragaillardi après sa qualification à l’arraché pour les play-off.