Coupe de Suisse de volleyball – Chênois aspire à la finale, qui se refuse à lui depuis dix-sept ans Double duel contre Amriswil ce week-end à Sous-Moulin (18 h). Le club genevois veut gagner les deux, mais c’est celui de dimanche qui est le plus crucial. Pascal Bornand

Coach de Chênois, Marco Camperi ne fait pas trop de calculs. BASTIEN GALLAY

Cela fait un bail, une éternité! Dix-sept ans que Chênois ne s’est plus qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse. En 2006, porté par le génial passeur turc Ulas Kiyak, le club genevois avait remporté son huitième et dernier trophée face à Amriswil. Depuis, c’est le désert. Des éliminations à la pelle, un cimetière de regrets jusqu’à cette demi-finale perdue en 2021 à Jona, vexation suprême, heureusement rachetée quelque temps plus tard par la conquête du titre. Bref, une disette qui n’a que trop duré.