Volleyball – Chênois accroche Amriswil en vain Le champion en titre a trouvé plus fort que lui mais il n’a pas démérité. Revanche mercredi prochain en… Coupe d’Europe? Pascal Bornand

Photo d’illustration. keystone-sda.ch

La sévérité du score (3-0) est trompeuse. Si Chênois n’est pas parvenu à arracher un set à Amriswil, il n’a pas moins opposé une farouche résistance au leader thurgovien. Ce sont quelques petites erreurs, des choix tactiques pas toujours judicieux, qui ont entraîné la défaite du champion en titre. «Ce n’est pas grave. La saison passée, on a perdu nos deux duels préliminaires contre Amriswil avant de passer l’épaule en play-off», rappelle Stepan Abramov, le manager de l’équipe genevoise.

Dans une halle du Tellenfeld bien garnie, les protégés de Ratko Pavlicevic ont longtemps tenu la dragée haute à leur rival alémanique, avant de céder à chaque fois dans le money time. Dommage que Strahinja Brzakovic, leur top scorer, n’ait pas été dans un grand jour. Le pointu serbe n’avait pas la même frite qu’une semaine plus tôt contre Lucerne. Il faut dire qu’en face, l’adversité était d’un tout autre tonneau.

Pour remédier à ce bout de filet effiloché, Chênois s’en est remis au jump de l’Américain Corey Chavers, toujours aussi performant, et à ses deux centraux, Radic et van Zeist. Et puis, le conservateur Pavlicevic n’a pas hésité à lancer le jeune Anes Perezic au poste d’oppo. Une option payante puisque l’ancien joueur de Lucerne a livré une fin de match remarquable, tout comme Denis Abramov, entré à la place de Kilian Eaton et très propre en réception. Cela n’a malheureusement pas suffi à faire basculer le troisième set mais ce sont des solutions de rechange qui seront précieuses pour la suite de la saison.

Plus solide, Amriswil s’est finalement imposé logiquement en s’appuyant sur un pointu serbe (Mrdak Milija) plus inspiré et sur la vista de son passeur grec Fillipov. Il a pu aussi compter sur deux ex-Chênois particulièrement motivés. Désigné meilleur joueur de son équipe, Quentin Zeller (12 points) s’est montré intraitable alors que Karim Zerika, aligné lors de la dernière manche, a tenu la baraque au filet. Il faudra donc que Chênois hausse encore son niveau de jeu s’il entend bousculer Amriswil dès mercredi prochain à l’enseigne de la Coupe d’Europe.

Amriswil - Chênois 3-0 (25-20 25-23 25-22) Afficher plus Tellenfeld, 550 spectateurs. Amriswil: Höhne (8 points), von Burg (7), Milija (19), Zeller (12), Imhoff (2), Fillipov (2); Diem. Zerika (4), Sosa. Chênois: Eaton (1), Radic (7), Liot, Chavers (15), van Zeist (8), Brzakovic (4); Hagenbuch. Perezic (10), Marinkov, Dubois, Meyer (2).

