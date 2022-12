Volleyball – Chênois a tenu son rang, le LUC a flanché Le derby romand entre Genevois et Vaudois a tourné à l’avantage des leaders du championnat de LNA. Pascal Bornand Chênois

Les joueurs de Chênois ont su se remettre de leur élimination de la scène européenne. BASTIEN GALLAY / LPS

Rêves européens envolés, Chênois a retrouvé la réalité du championnat suisse et son costume de leader de LNA. Face au Lausanne UC, affamé de points, il aurait pu connaître un coup de mou, trois jours après sa résistance héroïque face à Galatasaray Istanbul. Il n’en a rien été.

À Sous-Moulin, devant une assistance un peu moins volcanique qu’en CEV Cup, l’équipe genevoise a tenu son rang sans trop trembler. Son rival vaudois a arraché le deuxième set mais s’est incliné logiquement en quatre sets (25-20 22-25 25-18 25-18). Au classement, 14 points séparent désormais les deux équipes romandes.

Avec Jovan Djokic introduit pour la première fois de la saison dans le six de base, Chênois a pris d’entrée le match en main. Étouffé par la force de frappe adverse, le LUC n’a pas eu voix au chapitre. Pour lui, on a craint la déroute. C’est au contraire un esprit de révolte qui a animé les hommes d’Arnaud Josserand, et en particulier son swinger américain John Hatch, petit par la taille mais grand par le talent et le tempérament. Bombardé par les serveurs lausannois, Chênois a plié en réception, cafouillé au service, perdu la maîtrise de son jeu et lâché le 2e set.

Cette égalité a tenu jusqu’à 8-8 dans la manche suivante avant que le leader ne remette les choses au point en comptant sur un Felipi Rammé toujours aussi performant et un bloc souvent intraitable. Chênois n’a plus lâché son os et le LUC a fini par flancher.

Si ce résultat conforte l’équipe genevoise dans sa position dominante, il met le club universitaire dans une situation encore plus inconfortable suite aux succès de Näfels (3-0 contre Lucerne) et de Schönenwerd (3-0 à Jona). Sa course pour les play-off s’annonce de plus en plus compliquée.

