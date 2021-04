Finale des play-off de volleyball – Chênois a rendez-vous avec l’histoire Jovan Djokic et ses coéquipiers sont à trois sets de remporter le septième titre de champion du club. Première balle de sacre mercredi (20 h) à Sous-Moulin. Gérard Bucher

Chênois Genève Volleyball devra faire bloc pour s’offrir un titre national mercredi. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

Qui aurait imaginé que Chênois s’impose à deux reprises à Amriswil et s’offre ainsi une balle de titre à domicile? La tension sera perceptible mercredi soir à Sous-Moulin (20 h). Elle est déjà bien présente depuis le début de cette finale, puisque aucune des deux équipes ne l’a encore emporté entre ses murs.

Joueur-clé de Chênois Genève Volleyball, Jovan Djokic (27 ans) sait que le premier set sera déterminant. «Avant tout, il conviendra de rester calmes et de se montrer patients, assure le réceptionneur-attaquant. On aura les occasions. À nous de les saisir. Sans oublier de titiller nos adversaires. Il ne faut surtout pas les laisser dérouler leur jeu. On devra également améliorer notre jeu de transition.»