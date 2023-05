Handball, finale de promotion – Chênois a fait le premier pas. À lui de faire le suivant. Dimanche, à Sous-Moulin (16 h), l’équipe genevoise retrouve Stäfa, qu’elle a dominé trois jours plus tôt à l’extérieur. Son entraîneur dit sa satisfaction et sa prudence. Pascal Bornand

Léo Porret a signé un sans-faute à Stäfa en convertissant ses cinq tirs au but. DR

Ce n’est encore qu’un pas vers la promotion, mais c’est le premier et il est d’importance. En s’imposant jeudi à Stäfa (31-24), Chênois a pris un ascendant psychologique sur son adversaire et il s’est assuré l’avantage de la salle dans cette série en best of 5. Un bénéfice qu’il compte bien confirmer ce dimanche à Sous-Moulin (16 h) en recevant le club zurichois. En doublant la mise, il ferait alors un grand pas vers son retour en Quickline League.