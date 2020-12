Étrange derby à Dorigny – Chênois a failli tout perdre et il aurait pu tout rafler Instable, l’équipe genevoise de volleyball a fini par s’imposer 3-2 face à un Lausanne UC à deux visages. Pascal Bornand

Strahinja Brzakovic, le top scorer chênois, s’est souvent attaqué au bloc du LUC. Avec succès et avec déconvenue parfois. Jérôme Schneider/LDD

À l’exception d’Amriswil, qui semble surfer sur la vague, les volleyeurs de LNA sont ballottés par le coronavirus et ses dérangements. De confinement en quarantaine, les volleyeurs peinent à garder le bon cap. Souvent, ils s’enhardissent, puis brusquement dévissent. Et dans le silence des salles vides, pas facile pour eux de trouver l’inspiration qui survolte ou qui sauve. «Mentalement, c’est une période qui n’est pas simple à gérer», commente le Chênois Karim Zerika (ex-LUC) au sortir d’un derby étrange, où les deux rivaux lémaniques ont rarement synchronisé leur jeu, exploitant plus les faiblesses de l’adversaire que leurs propres ressources pour prendre le dessus.