Espace de sociabilisation à Genève – Chêne-Bougeries va quitter le groupement parascolaire La Commune souhaite améliorer la qualité et l’étendue des prestations offertes aux enfants, sans augmentation du coût pour les parents. Laurence Bezaguet

L’objectif de ce retrait du GIAP est de faire bénéficier les habitants de la commune d’un accueil parascolaire. LUCIEN FORTUNATI

Améliorer la qualité et l’étendue des prestations parascolaires offertes aux enfants, sans augmentation du coût pour les parents: voilà ce qui a déterminé la Commune de Chêne-Bougeries à claquer la porte du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). Une délibération, approuvant le retrait de la Commune du GIAP au 30 juin 2024, a été votée par le Conseil municipal, lors de sa séance du 13 octobre 2022.

C’est la deuxième municipalité, après Cologny, qui quitte ce groupement.

Environ 700 enfants fréquentent les activités surveillées sur les différents sites de Chêne-Bougeries, dont le coût prévu, pour l’année 2023, s’élève à 1’736’686 francs. «Les prestations actuelles offertes par le GIAP ne répondent plus de manière satisfaisante aux besoins des enfants et de leurs parents, sans possibilité d’évolution favorable de la situation en l’état», estime Chêne-Bougeries.

La Commune va ainsi lancer un appel d’offres en vue de faciliter la mise en œuvre de ces réformes; celui-ci sera également ouvert au GIAP, avec les ambitions suivantes:

• Offrir des activités optionnelles de manière souple aux enfants: des activités sportives et musicales, ainsi que des ateliers de langue, en collaboration avec les diverses associations locales;

• Élargir les jours et les horaires de prise en charge: notamment le mercredi après-midi;

• Améliorer les possibilités d’études surveillées;

• Proposer des semaines complémentaires de prise en charge durant les vacances;

• Proposer des activités ciblées aux enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de les amener à des cours extrascolaires, et ainsi contribuer à une meilleure égalité de traitement.

L’objectif de ce retrait du GIAP n’est pas de réduire les coûts du parascolaire, mais véritablement

de faire bénéficier les habitants de la commune d’un accueil parascolaire, non seulement plus étendu, mais

également plus riche et qualitatif quant aux activités optionnelles proposées, indique encore la Commune.

Cette réforme devrait se faire à partir de la rentrée scolaire 2024, «sans augmentation des coûts de prise en charge du parascolaire pour les parents».

