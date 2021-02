Léman Express – Chêne-Bougeries s’oppose au projet d’insonorisation du pont sur la Seymaz L’Exécutif de la commune souhaiterait un niveau de protection sonore supérieur. L’État craint que cette opposition ne retarde le projet d’un an. Antoine Grosjean

Image de synthèse de l’apparence projetée du pont sur la Seymaz après les travaux prévus dès l’été 2021 DR

Les Chênois qui attendent désespérément d’être protégés contre le bruit du Léman Express, au passage du pont sur la Seymaz, risquent de devoir patienter plus longtemps que prévu. La commune de Chêne-Bougeries et plusieurs riverains ont fait opposition au projet d’insonorisation de l’ouvrage envisagé par le canton, ne le jugeant pas assez efficace. Or, cela pourrait retarder sa réalisation. Les habitants des villas et immeubles voisins du pont craignent de devoir subir les nuisances sonores au moins une année de plus, jusqu’en 2023.

Constitués en collectif, ils ont manifesté leur mécontentement avant même la mise en service de la ligne ferroviaire franco-suisse, dès la phase d’essais de l’automne 2019. Selon eux, il est impossible de dormir ou de poursuivre une conversation au passage d’un train, si l’on a sa fenêtre ouverte. Une pétition munie de près de 1300 signatures avait été adressée aux Conseils municipaux de Chêne-Bougeries et de Chêne-Bourg, ainsi qu’au Grand Conseil, qui l’a approuvée.