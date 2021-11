Finances – Chêne-Bougeries met la main à la poche pour recruter Le budget de la commune augmente de 3 millions, en partie pour créer de nouveaux postes dans l’administration. Antoine Grosjean

Malgré un budget en hausse constante, le centime additionnel reste l’un des plus bas du canton à Chêne-Bougeries, commune qui attire surtout des contribuables aisés. Laurent Guiraud

À Chêne-Bougeries, en matière de finances, le problème n’est pas tellement de savoir où trouver de l’argent, mais plutôt comment le dépenser. Le Conseil administratif à majorité Verte sorti des urnes en 2020 a trouvé: en recrutant du personnel. Le budget 2022, adopté à la quasi-unanimité par le Conseil municipal le 18 novembre, est en augmentation de près de 3 millions de francs par rapport à celui de cette année, atteignant la somme de 46,4 millions, avec un excédent de revenus prévu de plus de 22’000 francs.

Huit postes créés

Cette hausse des charges est entre autres due à la création de huit postes au sein de l’administration. «Cela concerne tous les dicastères, avec des postes créés par exemple dans la cohésion sociale, la biodiversité, à l’état civil ou chez les patrouilleuses scolaires», explique le conseiller administratif chargé des finances, Florian Gross. Par ailleurs, les concierges des écoles, fonction qui avait été sous-traitée à une entreprise, seront réinternalisés. L’accroissement de la masse salariale fait tiquer le PLR Thierry Ulmann, président de la Commission des finances: «Les Verts avaient promis de la diminuer de 10% quand ils sont devenus majoritaires au Conseil administratif, mais elle a au contraire augmenté de 10% en deux ans.» Une autre part de l’augmentation du budget – environ 1,3 million – est imputable à des transferts de charge, notamment dans le domaine de la péréquation intercommunale.

Malgré un budget en hausse constante depuis une dizaine d’années, en lien avec la croissance de la population de Chêne-Bougeries, le taux des centimes additionnels ne bouge pas et reste fixé à 34 centimes, un des taux les plus bas du canton. Car la commune attire principalement des contribuables aisés, ce qui lui permet en général de boucler ses comptes avec un excédent de revenus largement supérieur à ce qui avait été prévu. C’était le cas en 2020, en pleine année Covid, où le boni a atteint plus de 8 millions de francs. En général, la commune finit également par dépenser moins que ce qui avait été budgété.

