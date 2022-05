Un grand vide. C’est ce que laisse le majestueux pin noir d’Autriche qui a dû être abattu ce lundi à Chêne-Bougeries. Du haut de ses 20 mètres, le résineux plus que centenaire trônait avec ses quatre troncs sinueux sur le parc Stagni, voisin de la mairie. Lequel, très apprécié du public, était fermé pour l’occasion.

L’opération a duré toute la journée. Car on n’abat pas un tel arbre d’un simple coup de tronçonneuse à la base, en criant «Timber!» Pour limiter les risques et éviter de saccager la pelouse, il faut d’abord scier les branches une à une. Puis, quand il n’en reste plus que quelques-unes au sommet, les arboristes perchés sur leur nacelle tronçonnent la cime tout entière, qui chute comme au ralenti avant de s’écraser par terre dans un grand craquement. Ensuite, le tronc, dénudé et étêté, est débité en tronçons de plusieurs centaines de kilos qui font trembler le sol alentour en tombant.