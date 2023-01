Football – Chelsea chute encore, inquiétude autour de Denis Zakaria Les Blues ont encore trébuché en Premier League, battus 2-1 par Fulham. La recrue star, Joao Felix, a été expulsée tandis que le milieu de terrain genevois est sorti sur blessure.

Denis Zakaria a quitté le terrain avant l’heure de jeu, après s’être blessé sur une action anodine. AFP

Rien ne va cette saison pour Chelsea, qui a encore perdu, ce jeudi, à Fulham (2-1), en match en retard de la 7e journée. En prime, les Blues ont vu Joao Felix être exclu pour son premier match et Denis Zakaria sortir su blessure. La pression sur Graham Potter ne va faire que s'accroître après ce septième revers en 18 journées, déjà un de plus que sur toute la saison dernière, qui laisse les Blues à la 10e place. Leur voisin, Fulham, caracole à une 6e place tout à fait inattendue, même s'il compte un à deux matches de plus que toutes les autres équipes de Premier League.

Si la victoire des Cottagers n'a rien d'illogique, compte tenu des dynamiques de deux équipes, elle doit beaucoup aux erreurs individuelles et notamment l'exclusion de Joao Felix, le tournant du match. Alors que le score était de 1-1, le Portugais s'est lancé dans un tacle les deux pieds décollés pour récupérer un ballon dans les pieds de Kenny Tete. S'il a semblé retenir un peu son geste au dernier moment, l'arbitre n'a pas hésité avant de lui adresser un carton rouge direct (58e). Il s'agit de la première exclusion directe de la carrière du joueur, qui avait seulement reçu un deuxième avertissement avec l'Atlético Madrid, contre l'Athletic Bilbao, en septembre 2021.

Prêté mercredi par l'Atletico jusqu'à la fin de la saison, il avait pourtant montré ce qu'il pouvait apporter par son dynamisme et sa technique. Dès les premières minutes, après un petit pont sur son adversaire, il avait idéalement servi Kai Havertz, qui avait été contré avant que Lewis Hall ne tire sur le gardien (4e). Il a ensuite eu des opportunités de frapper (10e, 17e, 40e) et provoqué deux cartons jaunes adverses, avant de gâcher cette belle impression par son geste inconsidéré.

La sanction a été d'autant plus dure à encaisser pour les Londoniens qu'ils venaient de perdre sur blessure Denis Zakaria. Le milieu de terrain genevois, titularisé pour la quatrième fois consécutive en Premier League, a été remplacé prématurément avant l’heure de jeu (56e). Touché à un genou sur une action anodine, il s’est arrêté net et a immédiatement demandé le changement, quittant le terrain la mine déconfite. S’il est difficile, à chaud, d’estimer la gravité de sa blessure ainsi que sa période d’indisponibilité, l’international suisse devrait être écarté des terrains plusieurs semaines. Un gros coup d’arrêt pour un joueur qui parvenait enfin à enchaîner les matches après un début de saison frustrant.

Malgré ces vents contraires, les Blues avaient fait preuve de belles qualités morales pour égaliser, après un premier but presque offert à l'adversaire. Trevoh Chalobah, titularisé dans l'axe, a été à l'origine de l'ouverture du score en prolongeant de la tête le ballon vers Willian, alors que Cesar Azpilicueta, derrière lui, semblait pouvoir le récupérer, et en déviant la frappe du Brésilien hors de portée de Kepa (1-0, 25e).

Avec un début de seconde période tonitruant, Chelsea avait égalisé grâce à Kalidou Koulibaly, dont une reprise après un coup franc avait été stoppé derrière sa ligne par Bernd Leno (1-1, 48e). Mais ni ce bref sursaut d'orgueil ni la fin de match courageuse n'auront suffi, un but de Carlos Vinicius à la 73e laissant finalement Potter et ses hommes les mains vides.

AFP/Sport-Center

